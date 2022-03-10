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Мэрия Рязани сообщила о планах разработать транспортную модель
По поручению главы администрации управление транспорта подготовит соответствующую документацию.

В Рязани проведут конкурсы для разработки транспортной модели. Об этом сообщил сайт мэрии.

Вопрос транспортного обслуживания города обсудили на еженедельном совещании с мэром Еленой Сорокиной. По поручению главы администрации управление транспорта подготовит соответствующую документацию. На встрече обсудили транспортное обслуживание микрорайона Канищево.

В начале марта в часы «пик» для улучшения качества пассажирских перевозок муниципальный маршрут № 5 начал следовать от площади Мичурина до остановки «Телезавод». Его обслуживают четыре автобуса особо большого класса. Они следуют от площади Мичурина (в прямом направлении через стадион «Спартак»), остановки «Центральный рынок», «Медуниверситет», «Дом художника», «магазин „Фаворит“» (в прямом направлении), «гипермаркет „Лента“» (поселок Борки), «Борковской карьер», «улица Бирюзова», «Интернациональная улица, 23», «Муниципальный рынок», «3-й квартал», «Аптека, «Школа», «Больничный комплекс», «Телезавод».

На маршруте № 30 работают 20 единиц техники. Число автобусов увеличили на пять единиц. Сорокина поручила мониторить маршруты и сообщать рязанцам об изменениях.