Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю"*

Поводом для блокировки сайтов стали публикации с призывами к экстремистской деятельности.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и «Дождю"*. Информацию об этом во вторник, 1 марта, опубликовали на сайте ведомства.

Поводом для блокировки сайтов стали публикации с призывами к экстремистской деятельности. Генпрокуратура утверждает, что указанные СМИ излагали ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.

*признан в России СМИ-иноагентом