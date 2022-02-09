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Жители Скопина из-за «глушилок» в колониях остались без связи
По словам местных жителей, проблемы начались летом 2021 года, когда в колониях начали бороться с телефонными мошенниками.

В Скопине из-за «глушилок» в колониях несколько микрорайонов остались без связи. Об этом РЗН. инфо рассказали местные жители.

По их словам, проблемы начались летом 2021 года, когда в колониях начали бороться с телефонными мошенниками.

«У нас несколько тюрем в округе, и глушат сигнал, видимо, чтоб не звонила „служба безопасности Сбербанка“, но переусердствовали с глушением. У многих сети нет никакой, — отметил собеседник. — Люди используют домашний интернет, звонят через воцап».

По его словам, перебои с сетью существуют у всех мобильных операторов в нескольких микрорайонах Скопина, селах Корневое и Секирино.

В январе на ситуацию обратило внимание региональное минцифры. В ведомстве подтвердили, что перебои связаны с «глушилками» в колониях.

«В процессе мониторинга операторы связи выявили внешнее помеховое излучение, источник которого установлен на территории ИК № 3 УФСИН по Рязанской области. По данному вопросу проведена рабочая встреча представителей Роскомнадзора с руководством ФСИН России и ФГУП „ГРЧЦ“ и выработаны меры по прекращению помеховых воздействий на базовые станции, установленные на территории Скопина, контролю за недопущением радиопомех. Работа в данном направлении продолжается," - говорилось в сообщении министерства.

Однако проблемы со связью в Скопине остаются до сих пор.

»Люди даже скорую помощь не могут вызвать… Давно уже жители возмущаются, пишут по инстанциям, результата ноль", — подчеркнул местный житель.