Еще на семи рязанских улицах 10 февраля отключат холодную воду

Без ресурса, в частности, останутся лицей № 4 и гимназия № 2.

Еще на семи улицах Рязани в четверг, 10 февраля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте мэрии.

С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся:

улица Ленина, дома №№ 28, 30б;

улица Полонского, дома №№ 1/54, 2 корпус 1, 4 корпус 1, д. 4, д. 6,

улица Садовая, дом № 49;

улица Свободы, дом № 56;

улица Николодворянская, дома №№ 14, 16;

площадь Соборная, дома №№ 15 (лицей № 4), 2, 6, 8, 14, 18, 21;

улица Соборная, дома №№ 3, 7 (гимназия № 2), 9/56.

Отключение связано с аварийными работами.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 февраля воды не будет на трех рязанских улицах.