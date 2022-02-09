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Еще на семи рязанских улицах 10 февраля отключат холодную воду
Без ресурса, в частности, останутся лицей № 4 и гимназия № 2.

Еще на семи улицах Рязани в четверг, 10 февраля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте мэрии.

С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся:

  • улица Ленина, дома №№ 28, 30б;
  • улица Полонского, дома №№ 1/54, 2 корпус 1, 4 корпус 1, д. 4, д. 6,
  • улица Садовая, дом № 49;
  • улица Свободы, дом № 56;
  • улица Николодворянская, дома №№ 14, 16;
  • площадь Соборная, дома №№ 15 (лицей № 4), 2, 6, 8, 14, 18, 21;
  • улица Соборная, дома №№ 3, 7 (гимназия № 2), 9/56.

Отключение связано с аварийными работами.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 февраля воды не будет на трех рязанских улицах.