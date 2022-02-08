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В России с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела
Соответствующий приказ Минздрава во вторник, 8 февраля, опубликовали на портале правовой информации.

В России с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава во вторник, 8 февраля, опубликовали на портале правовой информации.

«В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», — говорится в документе.

Уточняется, что в медицинском сертификате, а также в QR-коде будет содержаться информация о завершении вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании, либо о наличии положительного результата теста на антитела.