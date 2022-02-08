В Нижегородской области беременная женщина родила в канализационном коллекторе

Отец ребенка пояснил, что их выгнали из дома, а у жены начались преждевременные роды.

В Нижегородской области беременная женщина родила в канализационном коллекторе. Об этом пишет telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Дзержинске. 37-летняя женщина залезла в канализационный коллектор с двухлетним ребенком. Отец семейства находился рядом на улице.

Женщину с детьми из коллектора достали спасатели. Ее доставили в больницу, а новорожденного в реанимацию. Отец ребенка пояснил, что их выгнали из дома, а у жены начались преждевременные роды. Его забрали в полицию.