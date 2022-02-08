В Москве произошло ДТП с девятью автомобилями

Пострадали четыре человека.

В Москве произошло ДТП с девятью автомобилями. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

Инцидент произошел в среду, 8 февраля, на Рублевском шоссе.

По информации ведомства, между собой столкнулись восемь легковых автомобилей и один грузовик. По словам собеседника, по предварительным данным пострадали четыре человека. Трое из них оказались зажатыми в автомобилях.

«Все пострадавшие деблокированы и переданы медикам. На место ДТП прибыл санитарный вертолет», — подчеркнули в управлении. Позже стало известно, что вертолет доставил пострадавшего в больницу.