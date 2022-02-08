В Москве произошло ДТП с девятью автомобилями
Пострадали четыре человека.
В Москве произошло ДТП с девятью автомобилями. Об этом сообщило
Инцидент произошел в среду, 8 февраля, на Рублевском шоссе.
По информации ведомства, между собой столкнулись восемь легковых автомобилей и один грузовик. По словам собеседника, по предварительным данным пострадали четыре человека. Трое из них оказались зажатыми в автомобилях.
«Все пострадавшие деблокированы и переданы медикам. На место ДТП прибыл санитарный вертолет», — подчеркнули в управлении. Позже стало известно, что вертолет доставил пострадавшего в больницу.