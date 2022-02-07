Мужчина, сбежавший после попытки взрыва банкомата в Подмосковье, сдался полиции

Его напарник погиб.

Мужчина, сбежавший после попытки взрыва банкомата в Подмосковье, сдался полиции. Об этом сообщило издание « МВД Медиа ».

Задержанным оказался ранее судимый уроженец Удмуртии 1988 года рождения. Он добровольно явился в МУ МВД «Серпуховское».

Также стала известна личность погибшего при взрыве. Им оказался также уроженец Удмуртии 1976 года рождения.

Информация об инциденте появилась в понедельник, 7 февраля. В подмосковной Ивантеевке двое мужчин попытались украсть деньги из банкомата. Они закачали газ в терминал и подожгли его.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ («Покушение на кражу»).