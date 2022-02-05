В Рязанской области задержали трех мужчин, объявленных в федеральный розыск

Полицейские Рязанской области задержали трех злоумышленников, которые скрывались от правосудия и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские Рязанской области задержали трех злоумышленников, которые скрывались от правосудия и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители задержали 24-летнего рязанца, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Он пытался скрыться от суда и был объявлен в федеральный розыск.

Также в Рязани задержали 24-летнего местного жителя, скрывавшегося от сотрудников УМВД по Липецкой области и объявленного в федеральный розыск. Мужчина подозревается в повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела «Скопинский» установили местонахождение и задержали 26-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, объявленного в федеральный розыск. Сотрудники Г. У. МВД России по Нижегородской области подозревают злоумышленника в обороте поддельных документов.

Задержанных арестовали. Их передадут инициаторам розыска.