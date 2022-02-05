В России отменили карантин для контактировавших с болеющими COVID-19

Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, которые контактировали с больными коронавирусом. Об этом говорится в новом постановлении.

Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, которые контактировали с больными коронавирусом. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой в субботу, 5 февраля. Оно опубликовано на портале правовой информации.

В документе сообщается, что пункт, предусматривающий семидневный карантин для таких людей, более недействителен. Постановление начнет действовать в воскресенье, 6 февраля.

Также если лечение пациента с COVID-19 длится более недели, для выписки ему не нужно повторно сдавать ПЦР-тест.