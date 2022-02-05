В Чебоксарах задержали серийного вора, грабившего рязанские квартиры

В Чебоксарах оперативники задержали подозреваемого в серии квартирных краж на территории нескольких регионов страны. Мужчина похищал технику из съемных квартир в Чувашии, а также в Рязанской и Ульяновской областях.

В Чебоксарах оперативники задержали подозреваемого в серии квартирных краж на территории нескольких регионов страны. Мужчина похищал технику из съемных квартир в Чувашии, а также в Рязанской и Ульяновской областях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.

23 ноября 2021 года в полицию обратилась 41-летняя жительница Чебоксар с заявлением о краже бытовой техники из квартиры, которую она сдавала в аренду. Женщина рассказала, что жилье арендовал мужчина, который не предоставил оплату вовремя. Открыв дверь своим ключом, хозяйка обнаружила отсутствие телевизора и микроволновой печи, а сам мужчина исчез.

Подобные заявления в полицию поступили еще от трех чебоксарцев. У всех из квартир пропала бытовая техника.

Сотрудники отдела уголовного розыска полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний уроженец одного из соседних государств, без определенного места жительства. Выяснилось, что преступления он совершил также в Ульяновской и Рязанской областях.

Возбуждены уголовные дела. Мужчина признался в преступлениях и рассказал, что похищенное сдавал в ломбарды, а деньги тратил на личные нужды.

Злоумышленника заключили под стражу.