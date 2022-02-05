Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь на 15-25%

Цены на одежду и обувь в России в 2022 году вырастут на 15-25% из-за увеличения затрат производителей и волатильности рубля. Об этом рассказала РИА Новости гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Цены на одежду и обувь в России в 2022 году вырастут на 15-25% из-за увеличения затрат производителей и волатильности рубля. Об этом рассказала РИА Новости гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

По ее словам, средний рост цен на эти товары в прошлом году составил 15-25%. Больше всего цены поднялись в премиальном сегменте товаров — на 20-30%, в среднем — на 15-25% и в массовом сегменте — на 10-15%. Ожидается, что показатели роста цен в этом году будут не ниже прошлого, считает эксперт.

При этом цены на одежду и обувь взлетят по всему миру.

«Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», — пояснила Анна Лебсак-Клейманс.

Эксперт отметила главные факторы подорожания: мировой рост цен на все сырье и увеличение стоимости транспортировки.

Влияют на процесс подорожания также локальные факторы, отметила Лебсак-Клейманс. В прошлом году курс рубля был устойчивым, но сейчас стабильности угрожает напряжение в международных отношениях. Она подчеркнула, что высокая инфляция также влияет на закупочные цены.