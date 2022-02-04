В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

Об этом свидетельствуют данные сайта DownDetector.

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта DownDetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах.

По информации на 19:08 пятницы, 4 февраля, 55% пользователей сообщили о неполадках в работе сайта, 39% - в работе приложения, а 5% пожаловались на работу с профилем.

Данных о причине сбоя нет. С проблемами столкнулись и пользователи из Рязанской области.