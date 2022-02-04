В новой Москве обнаружили тело «Мисс Кузбасс-2010»

В убийстве подозревают ее мужа Александра Попова.

В новой Москве обнаружили тело «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка С. К. Юлию Иванову.

По информации СК, муж погибшей Александр Попов обратился в правоохранительные органы в январе 2022 года. Он рассказал, что в 2021 году супруга уехала в неизвестном направлении. Мужчина отметил, что жена находится за пределами России и выходит на связь с ним при помощи соцсетей.

Однако, по словам Ивановой, выяснилось, что женщина не покидала Россию. «Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания», — отметила следователь

По словам источника в правоохранительных органах, погибшей оказалась «Мисс Кузбасс-2010». Убийство случилось из-за ссоры.

Щербинский райсуд Москвы до 25 марта арестовал подозреваемого в преступлении Александра Попова.