Очевидцы рассказали об эвакуации ТРЦ «Премьер» в Рязани

Работники и гости торгового центра предположили, что здание снова заминировали.

В пятницу, 4 февраля, из рязанского ТРЦ «Премьер» эвакуировали посетителей. Работники и гости торгового центра предположили, что здание снова заминировали.

«Вывели минут 20-30 назад, уже успели замерзнуть. Объявили об эвакуации по громкой связи. Опять заминировали, видимо», — рассказали очевидцы корреспонденту РЗН.инфо.

Позже к зданию торгового центра подъехал автобус, в котором могли погреться эвакуированные.

Напомним, 26 января посетителей ТРЦ «Премьер» эвакуировали из-за сообщений о бомбе в здании.

Ранее сообщалось, что эвакуировали ТРЦ «Малина», а на почту экстренных служб прислали электронное письмо о минировании трех торговых центров.