Неизвестный создал телеграм-канал и сообщил об эвакуации ТЦ в Рязани за день до случившегося

Сообщение появилось в мессенджере в четверг, 3 февраля.

Неизвестный создал телеграм-канал и сообщил об эвакуации ТЦ в Рязани за день до случившегося.

В четверг, 3 февраля, в мессенджере появилось сообщение: «Чтобы показать всю серьезность нашей игры, участники нашей команды в 04.02 заминируют Торговые центры Рязани. М5 Молл, Премьер, Малина — ждите».

4 февраля, после объявления эвакуации на канале опубликовали новый пост.

«Удачное начало», — говорилось в сообщении.