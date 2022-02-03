Соседство с крысами и бомжами. В Рязани многодетная семья ждет переселения в новый дом семь лет
Большинству людей повезло: они получили новое жилье. В пустующем дома осталась только многодетная семья с пожилой соседкой.
В Рязани жильцы «сталинки» на Северном переулке ждут переселения из дома семь лет. Застройщик выкупил дом и предложил людям квартиры.
Он пообещал, что скоро на месте двухэтажного здания появится высотка. Большинству людей повезло: они получили новое жилье. В пустующем дома осталась только многодетная семья с пожилой соседкой. Долгие годы они вынуждены терпеть нашествие насекомых и грызунов.
Тем временем застройщик остановил запланированное строительство высотного здания, как считают жильцы, из-за нехватки денежных средств.
Корреспондент РЗН. инфо выяснил, вернется ли застройщик к строительству. Подробности читайте в разделе «Публикации».