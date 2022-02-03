Рязанцы рассказали о потопах в квартирах в доме на улице Керамзавода
«В квартирах плесень, отходят обои, искрит проводка», — отметили пользователи.
Рязанцы рассказали о потопах в квартирах. Информация появился в группе «
В посте шла речь о ситуации в доме № 31 по улице Керамзавода.
«У жильцов дома уже четвертый день потоп в квартирах, течет с крыши до первых этажей. В квартирах плесень, отходят обои, искрит проводка», — указали пользователи.
По их словам, на обращения представители УК и региональной Госжилинспекции не предприняли никаких мер.
Фото — «Новости Рязани ВКонтакте».