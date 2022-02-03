Мужчина с ножом угрожал рязанцам на площади Победы
«ВКонтакте» опубликовали ролик, на который попал конфликт нескольких молодых людей. По словам очевидцев, один из них был с ножом.
Мужчина с ножом угрожал рязанцам на площади Победы. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
Инцидент произошел вечером в четверг, 3 февраля.
«ВКонтакте» опубликовали ролик, на который попал конфликт нескольких молодых людей. По словам очевидцев, один из них был с ножом. Также он бросил ледяной глыбой в мужчину.
Подробности произошедшего уточняются.