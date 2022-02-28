\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-1°
Втр, 01
-1°
Срд, 02
-1°
ЦБ USD 93.56 10.01 01/03
ЦБ EUR 104.48 10.88 01/03
Нал. USD 90.00 / 110.00 15:54
Нал. EUR 99 / 125.00 15:54
Новости
Публикации
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
4 часа назад
409
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
3 366
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
22 февраля 14:59
4 214
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
21 февраля 15:09
1
11 499
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Шойгу сообщил, что стратегические силы начали усиленное дежурство
О решении ранее сообщил президент на фоне военной операции на Украине и подготовке переговорам с Киевом.

Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации начали боевое дежурство усиленным составом. Об этом Владимиру Путину сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает РБК.

27 февраля Путин приказал привести силы в особый режим боевого дежурства. В них входят стратегические ядерные силы. О решении президент сообщил на фоне военной операции на Украине и подготовке переговорам с Киевом.

Российская и украинская делегации начали переговоры днем 28 февраля.