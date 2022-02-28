Шойгу сообщил, что стратегические силы начали усиленное дежурство

О решении ранее сообщил президент на фоне военной операции на Украине и подготовке переговорам с Киевом.

Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации начали боевое дежурство усиленным составом. Об этом Владимиру Путину сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает РБК.

27 февраля Путин приказал привести силы в особый режим боевого дежурства. В них входят стратегические ядерные силы. О решении президент сообщил на фоне военной операции на Украине и подготовке переговорам с Киевом.

Российская и украинская делегации начали переговоры днем 28 февраля.