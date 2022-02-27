В Шацком районе в массовом ДТП погибли два водителя
В Шацком районе в результате массового ДТП скончались два человека. Авария произошла 27 февраля около 13:00 на 346-м километре автодороги М5 «Урал», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Шацком районе в результате массового ДТП скончались два человека. Авария произошла 27 февраля около 13:00 на 346-м километре автодороги М5 «Урал», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Столкнулись четыре автомобиля: SsangYong, Audi, Ford и «Газель».
По предварительной информации, в результате происшествия погибли женщина-водитель SsangYong и мужчина-водитель Audi. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе два несовершеннолетних пассажира: в Audi и в Ford.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.