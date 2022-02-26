Рязанских школьников чуть не завалили ледяные глыбы с крыши дома

В Рязани 24 февраля подтаявший снег и ледяные глыбы свалились с крыши дома № 17 на улице Николодворянской на тротуар перед идущими в школу № 7 учениками. Об этом горожане рассказали РЗН. инфо.

В Рязани 24 февраля подтаявший снег и ледяные глыбы свалились с крыши дома № 17 на улице Николодворянской на тротуар перед идущими в школу № 7 учениками. Об этом горожане рассказали РЗН. инфо.

«Я понял, что так недалеко до трагедии, — отметил Михаил, директор магазина, расположенного в здании. — На крыше еще был лед. Сначала я огородил участок тротуара ленточками, но увидел, что дети приподнимают их и продолжают ходить в опасной зоне. Тогда пришлось вызвать промышленного альпиниста. Он залез на крышу со страховкой и свалил оставшийся снег и лед».

Девятиквартирный дом № 17 два года назад бросила управляющая компания — работавшее тогда в центре Рязани ЖЭУ № 20. С тех пор в здании ничего не ремонтируется, с крыши не счищают снег. Жительница одной из квартир рассказала, что коммунальщики отказались обслуживать старый «бесперспективный» дом, хотя он не признан ни ветхим, ни аварийным. Всего таких домов, по данным Госжилинспекции по Рязанской области, в городе уже более 200.

Власти в 2021 году заявляли, что прорабатывают вариант создания муниципальной УК, которая ими займется.