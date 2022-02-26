На трассе М5 опрокинулся грузовик
На трассе М5 в Спасском районе грузовик врезался в столб и опрокинулся. Фото опубликовано в соцсетях.
На трассе М5 в Спасском районе грузовик врезался в столб и опрокинулся. Фото опубликовано в
По словам очевидца, ДТП произошло около села Добрый Сот.
В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности случившегося. Авария произошла примерно в 9:10, на 243-м километре автодороги М5 «Урал» 27-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем ГАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на фонарный столб. Грузовик опрокинулся.
В результате происшествия 23-летний пассажир автомобиля получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.