В Рязанской области отменят систему QR-кодов 28 февраля
С 28 февраля для посещения общественных мест не потребуются QR-коды и медотводы от прививки.
В Рязанской области отменят систему QR-кодов. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали в пятницу, 25 февраля.
Согласно документу, с 28 февраля для посещения общественных мест (кинотеатров, театров, цирков, музеев, библиотек, концертных залов, фитнес-центров, плавательных бассейнов, арен для хоккея с шайбой, футбольных стадионов, стадионов для занятий легкой атлетикой, ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, баров и иных предприятий общественного питания, бань, саун, аквапарков, парикмахерских, торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), салонов красоты) не потребуются QR-коды и медотводы от прививки.