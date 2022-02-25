РГУ имени Есенина перейдет на смешанный режим обучения
Группы студентов до 30 человек будут учиться очно, в группах студентов более 30 человек лекции будут проходить дистанционно, семинары — очно.
РГУ имени Есенина перейдет на смешанный режим обучения с 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Группы студентов до 30 человек будут учиться очно, кроме занятий преподавателей, работающих дистанционно по распоряжению ректора. В группах студентов более 30 человек лекции будут проходить дистанционно, семинары — очно.
Напомним, вуз продлевал дистанционный формат обучения до 26 февраля.