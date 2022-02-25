14-летний житель Михайлова ответит в суде за избиение подростка
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), по которой предусмотрено наказание в восемь лет лишения свободы.
14-летний житель Михайлова ответит в суде за избиение подростка. Об этом
В декабре 2021 года между школьниками 14 и 15 лет возник конфликт в соцсетях. При личной встрече конфликт продолжился, и один подросток жестко избил другого.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), по которой предусмотрено наказание в восемь лет лишения свободы.
Документы передали в суд.