В России курс евро превысил 100 рублей

На фоне начала военной спецоперации России из-за Донбасса курс рубля на Мосбирже продолжил падать: доллар поднялся выше 84 рублей — это максимум с января 2016 года, евро подскочил выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

В России на фоне падения биржевого курса рубля банки начали продавать евро по цене выше ста рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайтах российских банков.

Сбербанк в своем онлайн-приложении продает доллар по 101,8 рубля, евро — по 115,84 рубля. У ВТБ курсы составляют — за доллар по 93,65 рубля, евро — по 104,9 рубля.

На фоне начала военной спецоперации России из-за Донбасса курс рубля на Мосбирже продолжил падать: доллар поднялся выше 84 рублей — это максимум с января 2016 года, евро подскочил выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

Также уточняется, что Мосбиржа приостановили торги на всех рынках.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.