Пресс-секретарь президента Украины заявил, что погибли 40 украинских военных
По словам Арестовича, ни в Черном, ни в Азовском море российского десанта нет. Он отметил, что в данный момент бои идут под Харьковом.
Пресс-секретарь президента Украины Алексей Арестович заявил, что в результате ракетных и авиа-ударов, 40 украинских военных погибли. Среди мирного населения погибших до десяти.
«Ни один военнослужащий Украины не сомневаясь стоит на обороне нашей страны», — заявил он. По словам Арестовича, ни в Черном, ни в Азовском море российского десанта нет. Он отметил, что в данный момент бои идут под Харьковом.