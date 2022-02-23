В Рязани за сутки несколько автомобилей пробили колеса из-за ям на дорогах

В Рязани водители пожаловались на то, что им пришлось менять колеса из-за ям на дорогах. Видео и фото опубликовали в соцсетях.

В Рязани водители пожаловались на то, что им пришлось менять колеса из-за ям на дорогах. Видео и фото опубликовали в соцсетях .

«Ну что, дорогие рязанцы, как думаете, чем можно заняться в полночь в Рязани? Ну конечно же, менять дорогие колесики, которых я пробил сразу два!» — сообщил автор видео. По его словам, это произошло на улице Тимуровцев.

Еще один рязанец отметил, что на одном и том же месте колеса пробили пять автомобилей после того, как попали в оставленную рабочими яму.

«Огромная яма недалеко от „М5 Молла“, как ехать на Москву в среднем ряду. Примерно 500 метров не доезжая до въезда под мост. Ждем ГАИ (было утром), фиксируем и в суд», — рассказал другой горожанин.