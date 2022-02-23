В МИД Украины рекомендовали своим гражданам покинуть Россию
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, немедленно покинуть ее территорию. Кроме того, украинцам советуют воздержаться от поездок в Россию.
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, немедленно покинуть ее территорию. Кроме того, украинцам советуют воздержаться от поездок в Россию. Соответствующее заявление опубликовано в среду, 23 февраля, на
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию», — говорится в тексте сообщения.