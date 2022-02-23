«Единая Россия» всесторонне помогает беженцам ЛДНР

Первый автопоезд привез 800 тонн гуманитарной помощи от «Единой России» в Ростовскую область. Колонна от 24 региональных отделений партии уже отправилась из Ростова в распределительный центр, а после — в пункты временного размещения.

Первый автопоезд привез 800 тонн гумпомощи от «Единой России» в Ростовскую область. Как сообщает сайт ER.ru , колонна от 24 региональных отделений партии уже выехала из Ростова в распределительный центр, а после — в пункты временного размещения.

До 28 февраля прибудет еще 500 тонн предметов первой необходимости для жителей ДНР И ЛНР, которых размещают на территории области. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС с региональными отделениями «Единой России», которое прошло в Ростовской области.

По словам Турчака, первыми на призыв о помощи откликнулись Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, республики Крым, Адыгея, Дагестан, Коми, Кабардино-Балкария, Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, город-герой Севастополь.

«В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. География регионов должна расширяться. Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо», — сказал секретарь Генсовета.

Чтобы у людей в пунктах временного размещения не было перебоев в необходимом, сбор гумпомощи продолжат.

По словам Турчака, для этого нужно наладить работу волонтеров-психологов и работу с детьми, так как более половины эвакуированных — дети. Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» уже открыли детские комнаты, подключили аниматоров и волонтеров-педагогов.

Также в каждом регионе, куда прибывают беженцы, на базе общественных приемных партии откроют центры правовой поддержки. С 20 февраля такой центр действует в Ростове.

Кроме того, приемные «Единой России» помогут прибывающим жителям ЛНДР в восстановлении утраченных документов , получении выплат, поиске родственников при размещении в разных ПВР, организации медпомощи и обучения детей.

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Рязанской области, депутат областной думы Татьяна Панфилова рассказала, что в регион прибыли более 700 человек из ДНР и ЛНР. Среди прибывших — дети, пожилые, люди с ограниченными возможностями здоровья.

«В Рязанской области открыты 36 официальных пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из республик ДНР и ЛНР, в которых принимают новые вещи и товары первой необходимости. Пункты расположены в Рязани, а также во всех районах области. Также в регионе действует центр правовой помощи эвакуированным гражданам. 22 февраля по поручению губернатора области, секретаря регионального отделения партии Николая Любимова в Ростовскую область отправили груз с гуманитарной помощью. В его сборе принимали участие сотрудники регионального исполкома „Единой России“ и активисты „Молодой Гвардии“», — рассказала Татьяна Панфилова.