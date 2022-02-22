В Рязани 14 машин пробили колеса из-за ямы на Северной окружной
Местные жители рассказали, что огромная яма образовалась на Северной окружной в правом ряду по направлению из центра города в Канищево.
В Рязани 14 машин пробили колеса из-за ямы на Северной окружной. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили пострадавшие в соцсетях.
«Убийственная яма для колес. За 20 минут 14 автомобилей пробили колеса под замену», — написали рязанцы.
Местные жители рассказали, что огромная яма образовалась на Северной окружной в правом ряду по направлению из центра города в Канищево.