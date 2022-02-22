Рязанцев попросили не парковать автомобили у вокзала Рязань-2
Ограничения будут действовать в период с 22 февраля до 18:00 23 февраля.
Рязанцев попросили не парковать автомобили у вокзала Рязань-2. Об этом во вторник, 22 февраля,
Ограничения будут действовать в период с 22 февраля до 18:00 23 февраля. Автомобили в районе площади Димитрова попросили не парковать в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Также автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.