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Прибывших в Рязань жителей Донбасса встретили представители регионального оперштаба
Корреспондент РЗН. инфо пообщался с жителями ДНР и ЛНР.

Во вторник, 22 февраля, в 21:22 на вокзал Рязань-2 прибыл поезд с жителями ДНР и ЛНР. Среди них женщины, дети, старики, инвалиды.

По предварительной информации, ожидалось прибытие 793 человек. Более 50 автобусов выстроились около вокзала Рязань-2.

По поручению губернатора граждан встретили представители регионального оперштаба. Прибывших расселят в пунктах временного размещения.

Корреспондент РЗН. инфо пообщался с жителями ДНР и ЛНР.

«Доехали отлично. Условия у вас в поезде лучше, чем у нас. Пока планируем поселиться в Рязани, но надеемся, что в скором времени вернемся обратно на родину», — поделилась семья из Краснодона.

«Доехали нормально. Хотим в дальнейшем вернуться домой. Я побоялась, что начнутся обстрелы и моя семья может погибнуть», — рассказала Анастасия.

«Планируем возвращаться, когда там все наладится. Мне пришлось увезти внучку из Луганска. Побоялась, что могут обстрелять наш город», — поделилась Надежда Васильевна.

Напомним, что, 20 февраля, губернатор Николай Любимов объявил режим повышенной готовности на территории Рязанской области