Юрист рассказал, кто в России может получить жилье от государства или работодателя

Официального списка профессий в России не существует. Все зависит от важности конкретного специалиста для предприятия и его потребности в жилье.

Юрист рассказал, кто может получить жилье от государства или работодателя. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова пояснила агентству « Прайм » как россияне могут получить служебное жилье.

Юрист отметила, что на квартиры от государства могут претендовать врачи, учителя, военнослужащие, судьи, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, СКР, прокуратуры, налоговой и таможенной служб, а также депутаты, дворники, лесники, сотрудники леспромхозов и рыболовецких предприятий.

Официального списка профессий в России не существует. По словам Гусятниковой, все зависит от важности конкретного специалиста для предприятия и его потребности в жилье.

«Главное условие получения служебного жилья — в собственности не должно быть другой недвижимости», — акцентировала эксперт.

При этом нужно учитывать, что служебное жилье предоставляется на период службы, а жильцам делается временная регистрация.

Также юрист рассказала, что по закону такое жилье нельзя приватизировать, но можно перевести из разряда «служебное» в разряд «муниципальное». После этого его передадут работнику по договору социального найма и его можно будет оформить в собственность. Также служебное жилье можно выкупить после отработки определенного срока, например 10 лет.

Гусятникова отметила, что из служебного жилья нанимателя могут выселить, если он ухудшает жилищные условия, использует его не по назначению (например, сдает в аренду) или имеет задолженность за ЖКХ.