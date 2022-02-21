В Рязанском районе в аварии с внедорожником пострадал младенец
29-летняя жительница Шацкого района на Great Wall наехала на металлический барьер. Ушибы получил девятимесячный пассажир, ему оказали медпомощь.
В Рязанском районе в аварии с внедорожником пострадал младенец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в воскресенье, 20 февраля, в 20:50 на 218-м километре автодороги М5 «Урал». 29-летняя жительница Шацкого района на Great Wall не выбрала безопасную скорость и наехала на металлическое ограждение.
Девятимесячный пассажир внедорожника получил ушибы, ему оказали медпомощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в соцсетях появилось видео с места аварии.