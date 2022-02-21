Россиянам запретили с 1 марта выкидывать на помойку компьютеры

За нарушение правил при обращении с отходами граждане могут получить штраф до двух тысяч рублей. Если из-за нарушения пострадают люди или окружающая среда, штраф составит для физических лиц — 3-4 тысячи рублей, для юридических лиц — 400-500 тысяч рублей.

Россиянам запретили с 1 марта выкидывать на помойку компьютеры. Об этом пишет « Парламентская газета » со ссылкой на Минприроды.

С 1 марта 2022 года вступают в силу особые требования при обращении с отходами. Они будут действовать не только для компаний, но и для физических лиц.

В настоящее время россиянам уже запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские отходы, лампочки, аккумуляторы. Эти отходы надо сдавать на переработку в пункты сбора мусорным операторам или в магазины. Старую мебель можно выбрасывать, складируя на площадке для крупногабаритных отходов.

С марта к списку добавят бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их также надо будет сдавать на утилизацию.

За нарушение правил при обращении с отходами граждане могут получить штраф до двух тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит 100-250 тысяч рублей. За повторное нарушение россиян могут оштрафовать на 2-3 тысяч рублей, компании — на 250-400 тысяч рублей.

Если из-за нарушения пострадают люди или окружающая среда, штраф составит для физических лиц — 3-4 тысячи рублей, для юридических лиц — 400-500 тысяч рублей.