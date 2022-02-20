Скопинцы пожаловались на постоянные перебои с водоснабжением

Жители Скопина рассказали, что в городе наблюдаются постоянные перебои с подачей воды. Об этом они сообщили в соцсетях. По словам местных жителей, администрация города не может решить этот вопрос.

Жители Скопина рассказали, что в городе наблюдаются постоянные перебои с подачей воды. Об этом они сообщили в соцсетях . По словам местных жителей, администрация города не может решить этот вопрос.

Скопинцы заявили, что просят региональную власть лично заняться ситуацией, «в противном случае люди готовы собраться на митинг с возможным перекрытием федеральной трассы!

«Похоже, этот вопрос для местных властей не в приоритете. Не то что починить, не могут даже грамотно проинформировать, каким образом и в какие сроки проблема будет решена. Требуем областное руководство вмешаться в ситуацию, в противном случае будет организован митинг. Возможно, с перекрытием федеральной трассы. Не переживайте, люди выйдут, не испугаются», — заявили авторы поста.