Мэрия Рязани отправит заявку на приобретение троллейбусов на льготных условиях
Рязанская мэрия и Минтранс направят заявку на приобретение автобусов и троллейбусов на льготных условиях в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Рязанская мэрия и Минтранс направят заявку на приобретение автобусов и троллейбусов на льготных условиях в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Об этом сообщается в группе городской администрации
Работа по обновлению автопарка МУП «УРТ» для улучшения ситуации с транспортом в городе продолжается, отметили в мэрии.