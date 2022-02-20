Мэрия Рязани отправит заявку на приобретение троллейбусов на льготных условиях

Рязанская мэрия и Минтранс направят заявку на приобретение автобусов и троллейбусов на льготных условиях в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Рязанская мэрия и Минтранс направят заявку на приобретение автобусов и троллейбусов на льготных условиях в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Об этом сообщается в группе городской администрации «ВКонтакте».

Работа по обновлению автопарка МУП «УРТ» для улучшения ситуации с транспортом в городе продолжается, отметили в мэрии.