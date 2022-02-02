Главой касимовского межрайонного медцентра стал Олег Бровкин
Ранее стало известно, что бывшего главврача касимовского межрайонного медцентра Виктора Бардина отстранили от работы. Осенью прошлого года его задержали за вождение в пьяном виде.
Главным врачом касимовского межрайонного медицинского центра стал Олег Бровкин. Об этом в среду, 2 февраля,
Бровкин родился в Рязани и окончил РязГМУ имени Павлова, став врачом-хирургом высшей квалификационной категории. На сегодняшний день он имеет стаж работы более десяти лет.
До назначения на пост главврача он заведовал отделением общей, пластической и реконструктивной хирургии рязанской БСМП.
Ранее стало известно, что бывшего главврача касимовского межрайонного медцентра Виктора Бардина отстранили от работы. Осенью прошлого года его задержали за вождение в пьяном виде.