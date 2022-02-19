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В МЧС рассказали о задымлении на улице Шереметьевской в Рязани
Стало известно, что произошло в рязанской многоэтажке на улице Шереметьевской в субботу, 19 февраля. Сообщение о задымлении в квартире на пятом этаже поступило в 18:07, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Стало известно, что произошло в рязанской многоэтажке на улице Шереметьевской в субботу, 19 февраля. Сообщение о задымлении в квартире на пятом этаже поступило в 18:07, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место выехали два расчета и автолестница.

На месте было установлено, что задымление возникло из-за оставленной на плите пищи.

Пожара не было, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Напомним, ранее очевидцы сообщали о пожаре и прислали видео с места.