В МЧС рассказали о задымлении на улице Шереметьевской в Рязани

Стало известно, что произошло в рязанской многоэтажке на улице Шереметьевской в субботу, 19 февраля. Сообщение о задымлении в квартире на пятом этаже поступило в 18:07, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Стало известно, что произошло в рязанской многоэтажке на улице Шереметьевской в субботу, 19 февраля. Сообщение о задымлении в квартире на пятом этаже поступило в 18:07, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место выехали два расчета и автолестница.

На месте было установлено, что задымление возникло из-за оставленной на плите пищи.

Пожара не было, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Напомним, ранее очевидцы сообщали о пожаре и прислали видео с места.