На территории Ростовской области взорвался снаряд
На территории Тарасовского района Ростовской области в субботу, 19 февраля, прогремел взрыв. Снаряд взорвался в километре от границы с Украиной.
На территории Тарасовского района Ростовской области в субботу, 19 февраля, прогремел взрыв. Снаряд взорвался в километре от границы с Украиной.
Об этом рассказал
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
Появились фото с места происшествия.
Ранее в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приездом беженцев с Донбасса. Россия закрыла выезд на территорию ЛНР и ДНР. Пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд.