На территории Ростовской области взорвался снаряд

На территории Тарасовского района Ростовской области в субботу, 19 февраля, прогремел взрыв. Снаряд взорвался в километре от границы с Украиной.

На территории Тарасовского района Ростовской области в субботу, 19 февраля, прогремел взрыв. Снаряд взорвался в километре от границы с Украиной.

Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, взрыв произошел в 4:00 в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской.

На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.

Появились фото с места происшествия.

Ранее в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приездом беженцев с Донбасса. Россия закрыла выезд на территорию ЛНР и ДНР. Пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд.