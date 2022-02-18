В Рязанской области за прошедшие сутки у 1 357 человек выявили коронавирус

Данные на пятницу, 18 февраля.

В Рязанской области за прошедшие сутки у 1 357 человек выявили коронавирус. Данные на пятницу, 18 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

За период пандемии в регионе зафиксировали 91 013 случаев COVID-19. За день в больницы области госпитализировали 112 человек.

За сутки от коронавируса умерли шесть жителей региона. Всего в летальном списке 2 972 человека. Выздоровели от ковида 2 369 жителей Рязанской области, всего — 69 305.

В России за сутки выявили 180 071 новый случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 15 020 573.

За сутки выздоровели 198 369 человек, всего с начала пандемии вылечились 12 026 844 человека.

За сутки скончались 784 человека, всего — 343 957.