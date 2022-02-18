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Полицейские установили обстоятельства смертельной аварии в Кадомском районе
ДТП произошло в конце августа 2020 года.

Полицейские завершили расследование обстоятельств аварии, произошедшей в Кадомском районе в конце августа 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что пьяный москвич ехал на Kia Sorento по трассе со скоростью, превышающей ограничения. Впереди него в попутном направлении двигался «УАЗ». Он следовал с разрешающей скоростью.

Не сбавляя скорость, водитель Kia пошел начал обгонять УАЗ по правую сторону. Правые колеса иномарки съехали на грунтовую обочину, а левые остались на проезжей части. В момент обгона пьяный водитель Kia задел передней левой частью кузова заднюю правую часть кузова УАЗ.

В результате аварии водитель последнего автомобиля, житель поселка Кадом, умер в больнице.

Отмечается, что сложность в расследовании обстоятельств связана, в том числе, с отсутствием свидетелей. По делу специалисты провели ряд автотехнических экспертиз. Однако они не смогли установить обстоятельства аварии.

Истинный механизм ДТП определили благодаря специалисту экспертно-консультационного центру по дорожно-транспортным происшествиям Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Расследование уголовного дела по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) завершено. Оно передано в Кадомский районный суд для рассмотрения.