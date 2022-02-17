В Рязани неизвестный мужчина отобрал у ребенка портфель и скрылся

Инцидент произошел в среду, 16 февраля, около 17:38 вблизи дома № 11 по улице Быстрецкой.

В Рязани неизвестный отобрал у ребенка портфель и скрылся. Информацию об этом в четверг, 17 февраля, РЗН. инфо прислала мама пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел в среду, 16 февраля, около 17:38 вблизи дома № 11 по улице Быстрецкой.

«Моя дочь поставила на лавочку сменку и портфель, из которого хотела достать ключи от дома. Подошел мужик, отобрал сменку и портфель, и убежал. Во всем черном, худощавого телосложения, узкое лицо. Будьте внимательны!», — написала рязанка.

Уточняется, что заявление в полицию пострадавшие написали.