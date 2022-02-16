В Рязанской области за сутки выявили 1 619 новых случаев коронавируса

Данные на 16 февраля опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 1 619 новых случаев коронавируса. Данные на среду, 16 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

За период пандемии в регионе зафиксировали 88 249 случаев COVID-19. За день госпитализировали 104 человек.

За сутки от коронавируса умерли семь жителей Рязанской области, всего — 2 961. Выздоровели за день 1 143 человека, всего — 65 087.

В России за сутки выявили 179 284 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 14 659 880.

За сутки выздоровели 172 468 человек, всего с начала пандемии вылечились 11 643 393 человек. Госпитализировали за день 19 573.

За сутки скончались 748 человек, всего — 342 383.