Рязанская область выступила против выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот

Об этом заявила глава регионального минобра Ольга Щетинкина на заседании облдумы.

Рязанская область выступила против выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот. Об этом в среду, 16 февраля, заявила глава регионального минобра Ольга Щетинкина на заседании облдумы.

«Не все дети станут покупать жилье по этим сертификатам. Среди детей-сирот есть лица, которые находятся в местах не столь отдаленных… также дети с ограничениями здоровья, в том числе интеллектуальными, которых легко обмануть», — отметила министр.

Щетинкина заявила, что существующая в регионе практика, когда дети-сироты не могут продать полученные квартиры в течение пяти лет, позволяет им сохранить жилье.

Глава минобра также назвала причину роста очереди на квартиры среди рязанских детей сирот. «Причина роста очереди — недофинансирование. Каждый год министерство подает заявку на обеспечение всех детей сирот жильем, но средства выделяются исходя из бюджета», — отметила Щетинкина.

По ее словам, в настоящее время в очереди на жилье в Рязанской области находится 530 сирот.

Депутаты обратили внимание, что ранее в Рязанском и Клепиковском районах возбуждались уголовные дела из-за завышенной стоимости жилья. Министр рассказала, с 2022 года каждый муниципалитет станет определять стоимость квадратного метра жилья на основе независимых экспертиз.

Кроме того, депутаты отметили рост цен на квартиры. Щетинкина рассказала, что цены за квадратный метр на 2022 год формировались в третьем квартале 2021. В частности квадратный метр жилья в Рязани оценился в 50,1 тысяч рублей. Депутаты заявили, что стоимость жилья в областном центре без отделки уже составляет 65 тысяч рублей.

«Планируем нереальные цены, которые заставят нас топтаться на месте», — посетовал спикер облдумы Аркадий Фомин.

Глава регионального минстроя Вячеслав Меньшов, к которому перешли полномочия по покупке квартир для сирот в 2022 году, заявил, что к необходимым 880 миллионам требуется дополнительно еще 461 миллион рублей в связи с ростом цен.