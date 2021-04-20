Следком возбудил дело из-за завышенных цен на квартиры для рязанских сирот

Бюджету причинили ущерб на сумму почти четыре млн рублей. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Следком возбудил дело из-за завышенных цен на квартиры для рязанских сирот. Об этом сообщает сайт регионального ведомства.

В 2019 году администрация Рязанского района заключила девять муниципальных контрактов на покупку жилья для детей-сирот. При подготовке документации чиновники не установили рыночные цены на недвижимость, в результате бюджету причинили ущерб на сумму почти четыре млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о халатности по части 1 статьи 293 УК.