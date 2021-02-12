Следком возбудил дело из-за завышен цен на квартиры для сирот в Клепиковском районе

В Клепиковском районе возбудили уголовное дело из-за завышенных цен на квартиры для сирот в Спас-Клепиках, Туме и Екшуре. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

В Клепиковском районе возбудили уголовное дело из-за завышенных цен на квартиры для сирот в Спас-Клепиках, Туме и Екшуре. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Выяснилось, что в 2018—2020 годах сотрудники местной администрации заключили 17 муниципальных контрактов на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При подготовке конкурсной документации чиновники не установили рыночные цены на недвижимость, в результате бюджету причинили ущерб на сумму почти 3 млн рублей.

Следком возбудил дело о халатности по части 1 статьи 293 УК. Выясняется, кто именно из должностных лиц причастен к этому, расследование продолжается.