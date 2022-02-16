МОК будет считать итоги турнира с Валиевой предварительными

То же самое относится и к общему результату сборной России в командном турнире, в котором участвовала Валиева.

Результаты выступления фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает РИА Новости .

То же самое относится и к общему результату сборной России в командном турнире, в котором участвовала Валиева.

Адамс отметил, что результат будет принят «под звездочкой», церемонию награждения проведут после окончания расследования дела фигуристки.

Также отложат церемонию награждения призеров командных соревнований, в которых Валиева завоевала золото.

Как отметил Адамс, еще не вскрыта проба «Б» фигуристки.

Ранее сообщалось, что допинг-проба оказалась положительной. Тем не менее, ее допустили до личного турнира.

Отмечается, что одним из факторов стал статус защищенной спортсменки, который присваивается несовершеннолетним атлетам. В МОК заявили, что в случае ее победы награждение проводить не будут.